Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı (mebbis.meb.gov.t) | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.