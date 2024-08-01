Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
16:37
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı (mebbis.meb.gov.t) | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri bugün başladı. Bu kapsamda yapılacak başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır? İşte, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı!