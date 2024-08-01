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Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:37

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı (mebbis.meb.gov.t) | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri bugün başladı. Bu kapsamda yapılacak başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır? İşte, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı mebbis.meb.gov.t | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için sorgulamalar başladı. Başvuruların yanı sıra öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atama tarihleri de netleşti. İki aşamadan oluşan başvuruların ilk aşamasında mazeretler bildirecek, ikinci aşamada ise ön başvurusu onaylananlar tercih başvurusunda bulunacak. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır, atamalar ne zaman?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı mebbis.meb.gov.t | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı mebbis.meb.gov.t | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

Buna göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı mebbis.meb.gov.t | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

ATAMALAR 16 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ekranı mebbis.meb.gov.t | Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihi nereye yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 'mebbis.meb.gov.tr' üzerinden yapılabilecek. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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