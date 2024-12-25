ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvan başvuruları bugün başlıyor. MEB 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu doğrultusunda başvuru işlemleri 25 Aralık 2024 itibariyle alınıyor. MEBBİS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusu gündemde. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla meslekte en az 10 yılını tamamlamış olmalı. İşte, MEB Kariyer Basamakları Eğitimi başvurusu ile ilgili detaylar...