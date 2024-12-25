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Haberler Yaşam ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:09

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuru işlemleri bugün başlıyor. 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu kapsamında başvurular, 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, MEBBİS sistemi (https://mebbis.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak. Bu sürece, meslekte en az 10 yılını tamamlamış öğretmenler katılabilecek.Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte; MEB öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik 2025 başvuru tarihleri...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvan başvuruları bugün başlıyor. MEB 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu doğrultusunda başvuru işlemleri 25 Aralık 2024 itibariyle alınıyor. MEBBİS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusu gündemde. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla meslekte en az 10 yılını tamamlamış olmalı. İşte, MEB Kariyer Basamakları Eğitimi başvurusu ile ilgili detaylar...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİMİ KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.

Süresi içinde başvuru yapmayanlar 20 Ocak 2025 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında ek başvuruda bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI

Başvurular, MEBBİS sistemi (https://mebbis.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak. Bu sürece, meslekte en az 10 yılını tamamlamış öğretmenler katılabilecek.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK 2025 KILAVUZU

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

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