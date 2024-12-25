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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
07:09
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURU EKRANI 2024: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuru işlemleri bugün başlıyor. 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu kapsamında başvurular, 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, MEBBİS sistemi (https://mebbis.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak. Bu sürece, meslekte en az 10 yılını tamamlamış öğretmenler katılabilecek.Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte; MEB öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik 2025 başvuru tarihleri...