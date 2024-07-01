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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 2024 SON DURUM: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:22
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 2024 SON DURUM: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığ tarafından düzenlenen 38 maddelik taslakta sona geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği duyuruldu.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunun Meclis'e gideceğini belirtmişti. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...