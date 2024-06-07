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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 2024 çalışmasında son durum! Öğretmenlere Meslek Kanunu ne zaman çıkar, rotasyon var mı?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
06:06
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 2024 çalışmasında son durum! Öğretmenlere Meslek Kanunu ne zaman çıkar, rotasyon var mı?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi? Son dakika haberleri takip ediliyor. Zorunlu rotasyon olup olmayacağı kanun paketinin en merak edilen sorularından oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunun Meclis'e gideceğini söyledi. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek, maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...