Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle yeni kanunla ilgili detayları paylaştı. Hal böyleyken "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kanun kapsamında okul çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilmesi gibi birçok farklı konu da yer alıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? İşte tüm detaylar...