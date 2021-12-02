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Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:26

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle yeni kanunla ilgili detayları paylaştı. Hal böyleyken "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kanun kapsamında okul çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilmesi gibi birçok farklı konu da yer alıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? İşte tüm detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları geçtiğimiz günkü 20. Milli Eğitim Şurası'nda gündeme taşındı. Hal böyleyken "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?" soruları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? İşte konuya dair detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'ndaki özel ihtisas komisyonlarında görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan öneriler arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmesi de yer aldı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

Ve sözlerine şöyle devam etti;

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği - maddeleri nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

"(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz"

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