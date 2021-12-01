Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" sözleri ile duyurduğu kanunla beraber Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kalkmış olacak. Bu noktada binlerce kişi "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda detayları duyurdu. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...