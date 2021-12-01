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Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:26

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" sözleri ile duyurduğu kanunla beraber Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kalkmış olacak. Bu noktada binlerce kişi "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda detayları duyurdu. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle duyurulan kanun teklifinin meclise sunulacağı bildirilirken binlerce vatandaş "Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte meclise taşınacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair merak edilen o detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'ndaki özel ihtisas komisyonlarında görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan öneriler arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmesi de yer aldı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

Ve sözlerine şöyle devam etti;

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, maddeleri nelerdir, sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

"(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz"

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