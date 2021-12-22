Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından milyonlarca öğretmen ve öğretmen adayı tarafından araştırmaların merkezine oturdu. Geçtiğimiz hafta MEB bütçelerinin görüşülmesinin akabinde Bakan Özer, bu ay kanunun meclise gönderileceğini bildirmişti. Bu gelişme üzerine Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne soruları yanıt arıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kapsamı ve detayları neler, meclise girdi mi? İşte son durum ve konuya ilişkin detaylar…