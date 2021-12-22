Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.