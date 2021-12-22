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Haberler Yaşam Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:27

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından milyonlarca öğretmen ve öğretmen adayı tarafından araştırmaların merkezine oturdu. Geçtiğimiz hafta MEB bütçelerinin görüşülmesinin akabinde Bakan Özer, bu ay kanunun meclise gönderileceğini bildirmişti. Bu gelişme üzerine Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne soruları yanıt arıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kapsamı ve detayları neler, meclise girdi mi? İşte son durum ve konuya ilişkin detaylar…

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda faaliyette olan 1 milyona yakın öğretmen ve öğretmen adayları Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne sorularına yanıt arıyor. Eğitimcilere pek çok yeni hak tanıyacak, atama ve kariyer konularında etkili olacak kanun aynı zamanda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracak. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler? İşte konuya dair son durum ve açıklamalar…

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söz konusu kanun teklifi, ilgili ihtisas komisyonunda ele alındıktan sonra TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM NE?

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 12 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldü. Görüşmenin ardından, Bakan Özer kanunun bu ay içerisinde meclise sunulacağını bildirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, detayları neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

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