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Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 11:25

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? 2021 2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlıklarının tamamlandığını bildirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkacağı tarih merak ediliyor. Kanun kapsamında uzman öğretmen, başöğretmen unvanları ile kariyer basamakları ve öğretmen atamaları gibi konuların da meclis gündemine taşınması bekleniyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ayrımının ortadan kaldırılacağına yer verilen açıklamanın ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, detayları nelerdir, maddeleri ne sorusuna yanıt aranıyor. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, çıktı mı, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte son bilgiler…

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? 2021 2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, kanun maddelerinde neler var sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Erdoğan, "3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlerin özlük hakları güçlendirilecek, kariyer yapma imkanı sağlanacak. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? 2021 2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 12 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek. kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi bulunmazken detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? 2021 2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.

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