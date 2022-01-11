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Haberler Yaşam Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak ve yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri
Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:50

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak ve yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

Öğretmenler için sevindirici haber geçtiğimiz aylarda gelmiş, eğitimcilerin haklarını artıran pek çok önemli maddeyi barındıran kanunun çıkacağı duyurulmuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak sorusuyla araştırılan kanun taslağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adaylık kaldırma sınavının kaldırılması, sözleşmeli-kadrolu öğretmen farkının son bulması gibi önemli maddeleri içeren kanun tasarısı meclisten geçti. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri…

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

Öğretmenlerin hak ve çalışma şartlarını iyileştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu için son düzlüğe girildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak sorularıyla araştırılan kanun tasarısı dün meclisten geçti. "Ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı, maddeleri ve eğitimcilerin özlük haklarını iyileştirecek kanun hakkında detaylar…

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak tanımlayan, mesleki gelişimleri ile hem kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayan bir kanun teklifidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, özlük haklarının iyileştirilmesi, sözleşmeli-kadrolu öğretmen farkının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak, adaylara destek olunması amaçlanıyor.

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek.

Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRESİ NE KADAR?

Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

UZMAN ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.

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