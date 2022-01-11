Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak ve yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri

Öğretmenler için sevindirici haber geçtiğimiz aylarda gelmiş, eğitimcilerin haklarını artıran pek çok önemli maddeyi barındıran kanunun çıkacağı duyurulmuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak sorusuyla araştırılan kanun taslağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adaylık kaldırma sınavının kaldırılması, sözleşmeli-kadrolu öğretmen farkının son bulması gibi önemli maddeleri içeren kanun tasarısı meclisten geçti. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu metni taslağı ve maddeleri…