Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 07:51

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

Milyonlarca öğretmeni ve öğretmen adayını ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi geçtiğimiz haftalarda meclise sunulmuştu. Teklifle ilgili son durumu merak eden pek çok kişi öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar, ne zaman yürürlüğe girecek, kanun teklifi meclisten geçti mi diye araştırıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve kanun teklifi hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

Milyonlarca öğretmenin haklarını iyileştirecek, maaş artışını sağlayacak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi geçtiğimiz haftalarda meclise sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından yaşanan bu gelişmeyle ilgili Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi soruları yanıt arıyor. Pek çok öğretmen, kanunun kapsamını ve detaylarını merak ediyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve konuya ilişkin detaylar…

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Melek Kanunu hakkında kritik tarihi duyurmuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE İŞE YARAR?

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Teklifle, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

- Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

- Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

- Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, meclisten geçti mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

- Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2000 lira artacak.

- 75 bine yakın uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen mevcut. Bu öğretmenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Hâlihazırda 10 yılını doldurmuş yaklaşık 600 bin öğretmenin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek. Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler ise düzenlenecek eğitimlere katılıp ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.

SON DAKİKA