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Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:56

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika haberleriyle gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 38 maddelik Meclis'e sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, maddeleri neler sorusu araştırılıyor. Zorunlu rotasyon, akademi desteği, KPSS gibi birçok konuda yenilik barından kanun bekleniyor 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen unvanı için başvurabilecek. Son yaşanan gelişmelerle öğretmenlerin yakından takip ettiği kanunun Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Öğretmenlere yönelik şiddet, halk ve sorumluluklar gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenleme araştırılıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?
Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" dolayısıyla 11 Temmuz Perşembe Genel Kurulda genel görüşme yapılması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 9 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.
Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

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