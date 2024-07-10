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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
13:56
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika haberleriyle gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 38 maddelik Meclis'e sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...