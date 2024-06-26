Haberler
Yaşam
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:10
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkar?
Öğretmenlik Meslek Kanunu son dakika gelişmeleriyle takip edilmeye başladı. Meclis'in bayram tatilinin ardından çalışmalarına başlamasıyla birlikte ÖMK Meclis'e geldi mi araştırmalarına başladı. Meclis'in yeni haftasında Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmesi beklenilenlerden. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıntıları duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...