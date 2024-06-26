ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini ifade etmişti. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin bu dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.