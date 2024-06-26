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Haberler Yaşam ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:10

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkar?

Öğretmenlik Meslek Kanunu son dakika gelişmeleriyle takip edilmeye başladı. Meclis'in bayram tatilinin ardından çalışmalarına başlamasıyla birlikte ÖMK Meclis'e geldi mi araştırmalarına başladı. Meclis'in yeni haftasında Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmesi beklenilenlerden. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıntıları duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, maddeleri ve içeriği neler sorusu araştırılmaya başladı. Zorunlu rotasyon, akademi desteği, KPSS gibi birçok alanda düzenlemeyi barındıran kanun Meclis'te bekleniyor. Öğretmenlerin son gelişmelerini takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere yönelik şiddet, hak ve sorumluluklar gibi birçok düzenlemeyi barındırıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini ifade etmişti. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin bu dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:
"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.
Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

SUNULACAK TEKLİFLE MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK
AK Parti TBMM'ye bayram dönüşü ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifini sunmayı planlıyor. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİŞMELERİ SON DURUM 2024: MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkar?

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.
Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.
(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.
(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası

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