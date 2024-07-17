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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:32
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kanun Meclis'te görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunu duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'ten geçeceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...