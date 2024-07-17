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Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:32

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kanun Meclis'te görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunu duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'ten geçeceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi? sorusu gündemde. Zorunlu rotasyon, akademi desteği, KPSS gibi birçok konuda yenilik barından kanun bekleniyor. Son gelişmelerle öğretmenlerin mercek altına aldığı kanunun Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?
TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta 22 maddesi kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanması ileri bir zamana bırakıldı.

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.
Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ
2022'de yürürlüğe giren 12 madde halinde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 39 maddeden oluşuyor.

Yeni teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek.

Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON GELİŞMELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te mi, içeriği ve maddeleri neler?

- Yaklaşık 230 bin öğretmenin faydalanacağı yeni düzenleme
Teklife eklenen geçici 3'üncü madde aracılığıyla uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda, 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.

Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.Öğretmenlere önemli kazanımlar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı aldı.

Bugün itibarıyla uzman öğretmenler 4 bin 304 lira, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor.

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