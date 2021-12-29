Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

Gelen son dakika haberiyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye sunulduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında binlerce kişi "Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğretmenlerin özlük haklarını güçlendirmeyi ve kariyer yapmasını hedefleyen bu kanun teklifinin en kısa sürede yürürlüğe gireceği bildirildi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? İşte konuya dair tüm detaylar...