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Giriş Tarihi: 29.12.2021 22:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 23:19

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

Gelen son dakika haberiyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye sunulduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında binlerce kişi "Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğretmenlerin özlük haklarını güçlendirmeyi ve kariyer yapmasını hedefleyen bu kanun teklifinin en kısa sürede yürürlüğe gireceği bildirildi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi, ne zaman çıkacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun meclise sunulduğunu müjdelemesinin ardından binlerce öğretmen ve öğretmen adayı gözünü bu kanun teklifinin detaylarına çevirdi. Bu noktada "Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir? İşte detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.

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