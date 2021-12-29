Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslağında neler var, maddeleri nelerdir? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, ne zaman çıkacak?

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.