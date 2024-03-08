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Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:01

Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul Eyüpsultan'da yaşanmıştı. Lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarparak 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçmıştı. Savcılık, anne-oğul hakkında kırmızı bülten talebinde bulunurken; kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, çarpıcı açıklamalar yaptı. Avukat, Timur ve Eylem Tok'u havalimanına baba Bülent Cihantimur'un çalışanlarının götürdüğünü, bu nedenle olaylardan habersiz olduğunu iddia eden Cihantimur'dan da şikayetçi olacaklarını anlattı. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Eylem Tok'un kaza sonrasında aldığı iddia edilen yaralının telefonu, ailenin şoförü tarafından emniyete teslim edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Yunus Emre KAVAK
Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur, 1 Mart gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lük cipiyle çarpmıştı. Çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, 4 kişinin de yaralamıştı.

Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

Ehliyetsiz çocuğun, yazar annesi Eylem Tok olay yerine gelerek yaralılara ait cep telefonlarını alıp oğlunu kaza yerinden kaçırmıştı. Anne Tok'un, oğlu Timur'u alarak kazadan tam 4 saat sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

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Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

SAVCILIKTAN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur Cihantimur hakkında "Bir Kişinin Ölümü İle Birlikte Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermek" suçundan, anne Eylem Tok hakkında ise "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma başlatmıştı. Anne-oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü açıklanmıştı. Savcılık, sürücü Timur ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi de hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

YARIŞ YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ve yaralanan mağdurların avukatı Hacı Orhan, İstanbul Adliyesi'nde basın açıklamasında bulundu. Orhan, on tane 18 yaşından küçük gencin Göktürk yolunda yarış yapmaları sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirtti. Avukat, "Trafik kazasından sonra olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller ve açıklamalar müvekkillerimizin acısını arttırmıştır. Müvekkilimizin tek talebi bir an önce suçluların adalete teslim olması ve yargılanmasıdır" dedi.

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Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

TELEFONLARI ELİNDEN ALINDI
Müvekkillerinin telefonlarının elinden alındığını ifade eden Orhan, "Oradan geçen bir vatandaşın olaya müdahale etmesi üzerine gerekli kişiler ve emniyet aranıyor. Çarpan çocuğun annesi tarafından telefonları götürüldü. Bu süreçte yardım çağrısı yapamayan yaralıların yaralanmaları artarak beyin kanamaları geçirdi" dedi. Avukat, kaza sonrası bir görgü tanığının vefat eden Oğuz Murat Acı ile konuştuğunu, olay yerinde iken halen hayatta olduğunu ve yaklaşık yarım saat bir saat boyunca yardım beklediklerini ileri sürdü.

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