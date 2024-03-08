Haberler
Yaşam
Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia
Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
17:01
Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia
Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul Eyüpsultan'da yaşanmıştı. Lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarparak 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçmıştı. Savcılık, anne-oğul hakkında kırmızı bülten talebinde bulunurken; kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, çarpıcı açıklamalar yaptı. Avukat, Timur ve Eylem Tok'u havalimanına baba Bülent Cihantimur'un çalışanlarının götürdüğünü, bu nedenle olaylardan habersiz olduğunu iddia eden Cihantimur'dan da şikayetçi olacaklarını anlattı. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Eylem Tok'un kaza sonrasında aldığı iddia edilen yaralının telefonu, ailenin şoförü tarafından emniyete teslim edildi.