Cani anne Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı? Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia

TELEFONLARI ELİNDEN ALINDI

Müvekkillerinin telefonlarının elinden alındığını ifade eden Orhan, "Oradan geçen bir vatandaşın olaya müdahale etmesi üzerine gerekli kişiler ve emniyet aranıyor. Çarpan çocuğun annesi tarafından telefonları götürüldü. Bu süreçte yardım çağrısı yapamayan yaralıların yaralanmaları artarak beyin kanamaları geçirdi" dedi. Avukat, kaza sonrası bir görgü tanığının vefat eden Oğuz Murat Acı ile konuştuğunu, olay yerinde iken halen hayatta olduğunu ve yaklaşık yarım saat bir saat boyunca yardım beklediklerini ileri sürdü.