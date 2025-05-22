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Oğuz Murat Aci'nin eşi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti! Acılı baba: O Parada boğulsun
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:21
Oğuz Murat Aci'nin eşi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti! Acılı baba: O Parada boğulsun
Geçtiğimiz yıl İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kazaya sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikâyetinden vazgeçen Şükriye Aci'ye, merhumun babası Özer Aci'den sert tepki geldi. Acılı baba, "O paraların içinde boğulsun, bakalım o paralar onu ne yapacakmış" dedi.