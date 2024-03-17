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Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:55
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!
İstanbul'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne ile katil oğlu, kazadan saatler sonra ABD'ye kaçtı. Aci ailesi ise 10 gün arayla ikinci acıyı yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Suçu rüzgara atan sürücü Sait İ. serbest kaldı. Acılı babanın sözleri ise yürek yaktı: İki ay sonra evlenecekti…