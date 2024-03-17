Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

KATİL ŞOFÖRDEN ŞOKE EDEN SAVUNMA: RÜZGAR…

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.