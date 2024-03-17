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Haberler Yaşam Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:55

Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

İstanbul'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne ile katil oğlu, kazadan saatler sonra ABD'ye kaçtı. Aci ailesi ise 10 gün arayla ikinci acıyı yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Suçu rüzgara atan sürücü Sait İ. serbest kaldı. Acılı babanın sözleri ise yürek yaktı: İki ay sonra evlenecekti…

DHA
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

Türkiye'nin konuştuğu kaza 1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı.

Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

4 kişiyi yaralayan Timur Cihantimur evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Canavar anne Eylem Tok ile Timur Cihantimur ABD'ye kaçarken Aci ailesi 11 gün arayla ikinci bir acıyla sarsıldı.

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Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Ani, İstanbul Silivri'de yaşanan trafik kazasında ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Feci kaza 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi.

Aci ailesini yıkan ikinci ölüm; sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı | Video

Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

ANIL ACİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ SERBEST KALDI!

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Anil Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı: Katil sürücünün savunması pes dedirtti!

KATİL ŞOFÖRDEN ŞOKE EDEN SAVUNMA: RÜZGAR…

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

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