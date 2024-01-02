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Haberler Yaşam Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 17:15

Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç, motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rahel Pekcan'ın hayatını kaybeden sevgilisine vedası, yürekleri dağladı: Benim güzel sevgilim…

Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

Feci kaza, dün gece saat 03.00 sıralarında İstanbul Beykoz'da yaşandı. İddiaya göre, Oğuzhan Emeç, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı.

Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

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Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

SEVGİLİSİ RAHEL PEKCAN'DAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

Oğuzhan Emeç'in ölümü sevgilisi Rahel Pekcan'ı yıktı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Rahel Pekcan'ın sözleri yürekleri yaktı.

Oğuzhan Emeç kazada hayatını kaybetmişti! Rahel Pekcan böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…

"Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.

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