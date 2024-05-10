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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Meğer Yusuf K.'nın ilk suçu değilmiş!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:07
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Meğer Yusuf K.'nın ilk suçu değilmiş!
İstanbul'da 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, Irak asıllı öğrenci Yusuf K.'nın (17) silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemini sarsan olaya tepkiler dinmedi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan Yusuf K. ile ilgili elde edilen detaylar şaşkına çevirdi.