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Haberler Yaşam Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 12:17

Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

İğrenç olay Ankara'da meydana geldi. Okul müdürü A.Y, kadın müdür yardımcısı F.R'yi hem odasında hem de koridorlarda taciz etti. İğrenç sözleri pes dedirtti: Buradan öpersen çıkmana izin veririm. Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur? Ben senin tazmanya canavarınım…

Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

Okul müdürü, yardımcısını taciz etti. Olay Mamak'taki Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu'nda yaşandı. 53 yaşındaki okul müdürü A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.

Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

'ÖPERSEN İZİN VERİRİM'
F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.

Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

"ELİYLE KALÇAMA DOKUNDU!"
Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.

Ankara'da iğrenç olay: Okul müdürü, yardımcıyı taciz etti! "Buradan öpersen çıkmana izin veririm" | Video

Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

Bir daha yapmaması için uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim" dedi.

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