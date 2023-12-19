Okul müdüründen yardımcısına taciz: Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur?

A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.