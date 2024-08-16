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Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:16

Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin ilanıyla birlikte öğrenciler ve veliler ilk ders zili için araştırmalara başladı. Yeni eğitim öğretim 1. sınıflar ve anasınıfları, çocukların öğrenme ortamını sevmesi, okul kaygılarının azalması, öğretmenini ve sınıfını tanıması için diğer sınıflardan daha erken başlıyor. Bu kapsamda okula uyum haftası ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okula uyum haftası için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere senenin ilk ders zili 1. sınıflar ve anasınıfları için çalıyor. Diğer sınıflardan bir hafta önce okula başlayan küçük sınıflar bu sayede okula ve arkadaşlarına daha iyi uyum sağlıyor. Peki, 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi ile uyum haftası tarihi netlik kazandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2024 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

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