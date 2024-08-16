Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okula uyum haftası için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere senenin ilk ders zili 1. sınıflar ve anasınıfları için çalıyor. Diğer sınıflardan bir hafta önce okula başlayan küçük sınıflar bu sayede okula ve arkadaşlarına daha iyi uyum sağlıyor. Peki, 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte detaylar.