Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
15:16
Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin ilanıyla birlikte öğrenciler ve veliler ilk ders zili için araştırmalara başladı. Yeni eğitim öğretim 1. sınıflar ve anasınıfları, çocukların öğrenme ortamını sevmesi, okul kaygılarının azalması, öğretmenini ve sınıfını tanıması için diğer sınıflardan daha erken başlıyor. Bu kapsamda okula uyum haftası ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?