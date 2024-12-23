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Haberler Yaşam Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:25

Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

Başakşehir'de 12 yaşındaki Erdem Karaman, okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada ayağının kaymasıyla düşerek kafasını beton zemine çarptı. Annesinin hastaneye götürdüğü çocuk beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ameliyata alındı. 10 gündür yoğun bakımda olan oğlunun zamanında hastaneye götürülmediğini, okulun bu konuda ihmali olduğunu iddia eden anne Hatun Karaman, "Arkadaşları akıllıca davranıp 'Erdem hayır revire götürelim seni' deyip revire bırakıyorlar çocuğumu. Revirdekilerde bir buz koyup, çocuğumu orada ölüme terk etmişler. Çocuğum düştüğü anda ambulans çağırabilirlerdi. Çocuğum şu an kanama geçirdi ve hala hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. Okul yönetimi ise ihmal olmadığını savunarak, çocuğun annesine sağlıklı bir şekilde teslim edildiğini iddia etti.

DHA
Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

Olay, 13 Aralık Cuma günü saat 10.30 sıralarında Başakşehir Oyakkent İlkokulu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yağışlı havada top oynamak için okul bahçesine çıkan 7'nci sınıf öğrencisi Erdem Karaman, ayağının kaymasıyla düşerek kafasını beton zemine çarptı. Erdem, arkadaşları tarafından revire götürülürken okul yönetimi ise annesi Hatun Karaman'a haber vererek okula çağırdı. Annesinin okuldan alarak Küçükçekmece Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü çocuk, beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ameliyata alındı. 10 gün önce ameliyat edilen ve entübe olarak yoğun bakıma alınan Erdem Karaman hala uyandırılamazken, ailesi okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

'AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR VE HALEN KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Yaşadıklarını anlatan anne Hatun Karaman, "Geçen hafta Cuma, saat 10.30 sıralarında bana bir telefon geldi. Açtığımda 'Oğlunuz düştü. Ciddi bir şeyi yok, açık yarası yok' dendi. Hatta oğlum o durumdayken, benim telefon numaramı oğlumdan istemişler. 'Nasıl yani, siz herhangi bir yere götürmediniz mi? Ambulansı çağırmadınız mı?' dedim. 'Hayır annesi. Ciddi bir durum yok. İçiniz rahat etsin istiyorsanız, siz gelin götürün' dediler. Ben de bu durumda hiç zaman kaybetmeden, evdeki kıyafetlerimle okula gittim. Zaten 3 buçuk kilometre mesafede okul. Çocuğumu görmeye yukarı çıktığımda, revirdeydi ve yanında hiç kimse yoktu. Hemşire, sağlıkçı, revirde görevli hiç kimse yoktu. Sadece çocuğumun yanında sedyede yatan başka iki çocuk ve çocuğum vardı. Ben gittiğimde, çocuğum başına buz koymuş, masaya kafasını dayayıp uyuklamıştı.

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Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

Onu o şekilde gördüğümde ben bittim. 'Çocuğum ya burada beyin kanaması geçiriyorsa, nasıl tek başına bırakırsınız? Koyduğunuz buz bile erimiş. Nerede buradaki insanlar?' dedim. Biraz da sesimi yükselterek söyledim anne olarak. Herkes o sesime odalarından çıkmaya başladı. Bir öğretmen çıktı. Ona, 'Hocam bu okulda 2 seferdir aynı şey oluyor. Benim kızımın başına da aynı olay geldi. Onda da aynı ihmali yaptınız. Eğer çocuğuma bir şey olursa ben gereken mercilere başvuracağım' dedim. Beni orada çocuğumla tek başıma bıraktılar.

Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

Ben tek başıma mücadele ederek çocuğumu hastaneye götürmeye çalıştım. Hastane okula çok yakın, karşısında sağlık ocağı var. Oraya bile götürebilirlerdi. Benim 19 dakikamı şu an temel almışlar. Ben çok uzakta da olabilirdim, şehir dışında da olabilirdim, trafikte kalabilirdim, aracım da olmayabilirdi ya da telefonuma ulaşılamayabilirlerdi. Çocuğuma herhangi bir şekilde ambulans çağırmamışlar ve halen kendilerini aklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

'ÇOCUĞUMU ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Hatun Karaman, "Çocuklarımız buraya eğitim almaya gidiyor. Zaten teneffüs olduğunda oynayacaklar. O kadar kaygan bir zemine, yağlı boya yapmanın anlamı yok ki. Madem hava yağışlı ve zeminler de kaygan, uyarı yapsınlar çocuklarımıza. Çocuk top oynarken, düşmüş sağına. Orada sadece iki arkadaşı çocuğuma eşlik etmiş. Kucaklayıp, önce banka oturtmuşlar. Kamelyada bir süre oturmuşlar ve çocuğum orada biraz ağlamış. Sonra, 'Ben iyiyim beni sınıfıma çıkartın' demiş arkadaşların. Çocuklarımız daha akıllı ve bilinçli.

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