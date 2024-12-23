Haberler
Yaşam
Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
14:25
Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!
Başakşehir'de 12 yaşındaki Erdem Karaman, okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada ayağının kaymasıyla düşerek kafasını beton zemine çarptı. Annesinin hastaneye götürdüğü çocuk beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ameliyata alındı. 10 gündür yoğun bakımda olan oğlunun zamanında hastaneye götürülmediğini, okulun bu konuda ihmali olduğunu iddia eden anne Hatun Karaman, "Arkadaşları akıllıca davranıp 'Erdem hayır revire götürelim seni' deyip revire bırakıyorlar çocuğumu. Revirdekilerde bir buz koyup, çocuğumu orada ölüme terk etmişler. Çocuğum düştüğü anda ambulans çağırabilirlerdi. Çocuğum şu an kanama geçirdi ve hala hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. Okul yönetimi ise ihmal olmadığını savunarak, çocuğun annesine sağlıklı bir şekilde teslim edildiğini iddia etti.