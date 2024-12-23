Okulda düşüp beyin kanaması geçirmişti! Anneden şoke eden iddia: Onu o şekilde gördüğümde ben bittim!

'AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR VE HALEN KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Yaşadıklarını anlatan anne Hatun Karaman, "Geçen hafta Cuma, saat 10.30 sıralarında bana bir telefon geldi. Açtığımda 'Oğlunuz düştü. Ciddi bir şeyi yok, açık yarası yok' dendi. Hatta oğlum o durumdayken, benim telefon numaramı oğlumdan istemişler. 'Nasıl yani, siz herhangi bir yere götürmediniz mi? Ambulansı çağırmadınız mı?' dedim. 'Hayır annesi. Ciddi bir durum yok. İçiniz rahat etsin istiyorsanız, siz gelin götürün' dediler. Ben de bu durumda hiç zaman kaybetmeden, evdeki kıyafetlerimle okula gittim. Zaten 3 buçuk kilometre mesafede okul. Çocuğumu görmeye yukarı çıktığımda, revirdeydi ve yanında hiç kimse yoktu. Hemşire, sağlıkçı, revirde görevli hiç kimse yoktu. Sadece çocuğumun yanında sedyede yatan başka iki çocuk ve çocuğum vardı. Ben gittiğimde, çocuğum başına buz koymuş, masaya kafasını dayayıp uyuklamıştı.