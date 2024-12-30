Haberler
Yaşam
OKULLAR 31 ARALIK'TA TATİL Mİ? İstanbul Valiliği açıkladı! MEB ile 31 Aralık Salı yarın okullar yarın gün mü, kaça kadar?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
14:48
OKULLAR 31 ARALIK'TA TATİL Mİ? İstanbul Valiliği açıkladı! MEB ile 31 Aralık Salı yarın okullar yarın gün mü, kaça kadar?
2025 yılı için geri sayım başlıyor. Yeni yıla girmemize bir gün kala yılbaşı planlarını yapan öğrenciler resmî tatil takvimi için MEB'e yöneldi. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Yeni yıldan bir gün önce okullarda eğitim olup olmayacağı ise hem veliler hem de öğrencilerin planlarını hazırlanmasında büyük rol oynuyor. Resmi tatilin 1 Ocak öncesinde başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, yarın okul var mı, ders işenecek mi?