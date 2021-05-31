Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak ve başta yasaklar olmak üzere; okulların durumu ile kafeler, düğünler, spor salonları gibi işletmelerin de çalışma saatleri kesinleşecek. Yeni normalleşme takvimi kapsamında; "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman?" gibi soruların yanıtları da belli olacak. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların durumu hakkında son dakika açıklamaları için ise gözler Kabine'ye çevrildi. Bu kapsamda; okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Kabine sonrası belli olacak! Son dakika gelişmeler!