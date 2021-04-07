Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim bitti mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM
Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.
Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.