Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

Geçtiğimiz günkü bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullar kapanacak mı, online (uzaktan) eğitime geçecek mi?" sorusunu da yanıtladı. Omicron varyantı ile vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanırken bu durum okulların kapanması ihtimalini akıllara getirmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Okullar kapanıyor mu, uzaktan (online) eğitime mi geçecek? İşte Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ve okullar kapanacak mı sorusunun en güncel yanıtı…