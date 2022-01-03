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Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:17

Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB duyurdu!

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken Omicron varyantının da ülkemizde görülmesi sebebiyle okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Peki; Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

MEB duyurdu: Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

2 Ocak 2022 tarihli güncel korona tablosuna göre vaka sayılarının 30 bini geçmesinin ardından "Okullar kapanacak mı?" sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bu nedenle yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin online eğitime geçip geçmeyeceği konusu önem arz ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalara göre; okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

MEB duyurdu: Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

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MEB duyurdu: Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

MEB duyurdu: Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

MEB duyurdu: Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

Aynı zamanda okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.

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