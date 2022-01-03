Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB duyurdu!

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken Omicron varyantının da ülkemizde görülmesi sebebiyle okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Peki; Okullar kapanacak mı yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2022 İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?