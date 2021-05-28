Okullar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılıyor mu? MEB ile 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Okullarda salgın sebebiyle uzaktan eğitim süreci devam ederken yüz yüze eğitimin ne zaman ve nasıl başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yapılan son açıklamalar ile birlikte gelecek resmi açıklamalar sıklıkla takip edilirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hal böyle olunca; "Okullar ne zaman açılacak? 2021 bu yıl okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu?" gibi soruların yanıtları da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Ziya Selçuk ise konu ile açıklamalarda bulunmuş ve merak edilen soruların yanıtları da bu şekilde verilmiş oldu.