Okulların açılış tarihi ve son durum gelişmeleri milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelmişti. Bilindiği üzere; tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek olup öğrenciler hala uzaktan eğitim şeklinde öğrenimlerine devam ediyorlar. Öte yandan tüm bunların dışında Başkan Erdoğan, okulların açılışıyla ilgili süreç için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bu bakımdan; okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte yapılan son açıklamalar!