Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde eğitim öğretime ara verilmişti. Depremden etkilenen 11 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacağı, 1 Mart'ta sonra ise hasar tespit durumuna göre açılacağı bildirilmişti. Bu noktada İstanbul başta olmak üzere 70 ilde eğitim gören binlerce öğrenci ve velileri okulların açılış tarihi sorgulamaya başladı. "Okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil?" soruları ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı, online mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 71 il ve deprem bölgesindeki iller için okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih…