BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında depremden etkilenen 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.