OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ait açıklama geldi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle okullarda sömestr tatili ülke genelinde uzatılmış ardından ise depremden etkilenen 11 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacağı bildirilmişti. İstanbul ve diğer 70 ilde ise öğrenci ve veliler okulların yeniden açılacağı ve 2. Dönemin açılacağı tarihi bekliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat'ta Pazartesi okullar açılacak mı, online mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte o tarih ve detaylar.