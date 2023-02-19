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Giriş Tarihi: 19.02.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 00:15

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat'ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ait açıklama geldi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle okullarda sömestr tatili ülke genelinde uzatılmış ardından ise depremden etkilenen 11 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacağı bildirilmişti. İstanbul ve diğer 70 ilde ise öğrenci ve veliler okulların yeniden açılacağı ve 2. Dönemin açılacağı tarihi bekliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat'ta Pazartesi okullar açılacak mı, online mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte o tarih ve detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verilirken 70 ilimizde ise Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. Dönem başlayacak. Bu kapsamda ise son günlerde "Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat'ta Pazartesi okullar açılacak mı, online mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?" soruları yanıt arıyor. İşte MEB açıklaması ile konuya ilişkin tüm detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu. Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen iller hakkında da açıklamada bulunan Bakan Özer, 11 ilde eğitim öğretime verilen aranın yeniden değerlendirileceğini ve bu illerde okulların daha geç de açılabileceğini belirtti. Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

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