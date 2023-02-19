OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 20 Şubat’ta okul var mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim mi, ne zaman açılacak?

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen iller hakkında da açıklamada bulunan Bakan Özer, 11 ilde eğitim öğretime verilen aranın yeniden değerlendirileceğini ve bu illerde okulların daha geç de açılabileceğini belirtti. Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."