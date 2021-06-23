Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? MEB takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu!

Milyonlarca öğrenci ve velisi okullar ne zaman açılacak, okullar hangi tarihte açılacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta karnelerini dijital platformda alan öğrenciler için yaz tatili süreci başladı. Öte yandan telafi eğitimi, okullarda planlanan sosyal aktiviteler gibi bazı faaliyetler başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetler 2 Temmuz'da sona erecek ve okullar kapanacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte MEB açıklamaları ile okulların açılacağı tarih