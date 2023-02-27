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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:30

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. Afet bölgesi haricinde eğitim öğretime geri dönülürken deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak sorusu hala yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları takip edilirken 11 il arasında yer alan Adana için ilk karar belli oldu. Nakilleri gerçekleştirilen depremzede öğrencilerin yanı sıra bölgede okulların açılacağı tarih sorgulanıyor. MEB son dakika açıklaması ile beklenen okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak, ne zamana kadar tatil soruları yanıt arıyor. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte, tüm merak edilenler…

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Okullar ne zaman açılacak deprem bölgesi için sorgulanmaya devam ediyor. Afet bölgesinden ilk karar Adana için verildi. Deprem bölgesi haricinde eğitim öğretime dönülürken birçok öğrencinin de diğer illere nakil süreci tamamlandı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı gibi sorular yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılır? İşte, 2023 MEB duyuruları…

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

1. KATEGORİ: KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

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Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR AÇILDI

Bakan Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.

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