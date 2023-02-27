Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:30

Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB açıklaması ile deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. Afet bölgesi haricinde eğitim öğretime geri dönülürken deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak sorusu hala yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları takip edilirken 11 il arasında yer alan Adana için ilk karar belli oldu. Nakilleri gerçekleştirilen depremzede öğrencilerin yanı sıra bölgede okulların açılacağı tarih sorgulanıyor. MEB son dakika açıklaması ile beklenen okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak, ne zamana kadar tatil soruları yanıt arıyor. Peki, 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte, tüm merak edilenler…