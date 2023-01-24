Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:24

MEB takvimi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullar ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt aramaya başladı. Sömestr yarıyıl tatili iki hafta sürecek ve ardından Nisan ayında bir haftalık ara tatil verilecek. Öğrenciler geri sayıma başladı. 15 tatil ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri…