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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:24

Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

MEB takvimi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullar ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlayacak sorularına yanıt aramaya başladı. Sömestr yarıyıl tatili iki hafta sürecek ve ardından Nisan ayında bir haftalık ara tatil verilecek. Öğrenciler geri sayıma başladı. 15 tatil ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri…

Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022-2023 MEB takvimi ile yarıyıl, yaz tatili ve ara tatil tarihleri paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan takvimde 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler sömestr tatilinin ilk haftasında. Peki, okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacak

Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.

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Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman bitiyor?
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