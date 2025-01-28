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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:47

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 17 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi ve yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1. dönemin karnelerini alarak tatilin tadını çıkarıyor. Bu dönemde öğrenciler, karnelerine göre tatilin keyfini sürerken, aileler ve öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 eğitim-öğretim yılının 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. Öğrenciler 15 tatillerini tamamlayarak yeniden sınıflarında yerlerini alacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için okulların açılış tarihi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri tarafından merak edilen konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde 2024-2025 yılı eğitim takvimini yayımlayarak bu soruya yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yarıyıl tatili ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Okullar, 2. döneme 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tatil tarihleri şu şekilde;

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma
Okulların Kapanışı ve Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2025 Cuma

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