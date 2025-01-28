MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için okulların açılış tarihi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri tarafından merak edilen konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde 2024-2025 yılı eğitim takvimini yayımlayarak bu soruya yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yarıyıl tatili ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...