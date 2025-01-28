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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:47
MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman açılacak? Sömestr, 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 17 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi ve yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1. dönemin karnelerini alarak tatilin tadını çıkarıyor. Bu dönemde öğrenciler, karnelerine göre tatilin keyfini sürerken, aileler ve öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 eğitim-öğretim yılının 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. Öğrenciler 15 tatillerini tamamlayarak yeniden sınıflarında yerlerini alacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?