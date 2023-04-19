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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:18

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

Nisan ara tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt aramakta. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri cumartesi gününden itibaren tatil yapıyor. Ramazan bayramına az bir süre kaldı ve öğrenciler ile ebeveynleri, "bayram tatili ne zaman bitiyor, ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?" sorusuna yanıt aramakta. MEB eğitim öğretim takvimine göre ara tatil tarihleri sene başında yayımlandı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, ayın kaçında? Okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sıklıkla aratılmakta. Okullarda nisan ara tatili ile bayram tatili üst üste binmesi sebebiyle ara tatil uzatılmayacağı açıklandı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman sona eriyor, hangi gün? Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.

20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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