Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

Nisan ara tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt aramakta. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri cumartesi gününden itibaren tatil yapıyor. Ramazan bayramına az bir süre kaldı ve öğrenciler ile ebeveynleri, "bayram tatili ne zaman bitiyor, ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?" sorusuna yanıt aramakta. MEB eğitim öğretim takvimine göre ara tatil tarihleri sene başında yayımlandı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, ayın kaçında? Okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar