Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor? Okullarda nisan ara tatil ne zaman sona eriyor 2023?

Okullar ne zaman açılacak, bayram tatili ne zaman bitiyor sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sıklıkla aratılmakta. Okullarda nisan ara tatili ile bayram tatili üst üste binmesi sebebiyle ara tatil uzatılmayacağı açıklandı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman sona eriyor, hangi gün? Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?