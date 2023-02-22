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Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:01

Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş felaketinin ardından 10 ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtlarken kademeli olarak il il tarihler duyurmuştu. Bu kapsamda ise bölgede yaşayan öğrenciler okullarına kavuşacakları gün için detayları araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da okullar ne zaman açılacak? İşte 10 ilde okulların açılacağı o tarih ve detaylar…

Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da okullara deprem felaketi nedeniyle verilen ara devam ediyor. Kalan 71 ilde eğitim öğretim geçtiğimiz Pazartesi günü başlarken deprem bölgesindeki vatandaşlar "okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte o tarih…

Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN OKUL VAR MI?

20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.''

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

HATAY, OSMANİYE, ADIYAMAN, MALATYA, GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Okullar ne zaman açılacak? İşte il il MEB açıklaması: Deprem bölgesinde 10 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR AÇILDI

Deprem afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başladı.

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