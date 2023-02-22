Kahramanmaraş felaketinin ardından 10 ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtlarken kademeli olarak il il tarihler duyurmuştu. Bu kapsamda ise bölgede yaşayan öğrenciler okullarına kavuşacakları gün için detayları araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da okullar ne zaman açılacak? İşte 10 ilde okulların açılacağı o tarih ve detaylar…