Giriş Tarihi: 09.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
00:18
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı
Eylül ayına geri sayım başlarken öğrenciler de yeni eğitim-öğretim yılı için bekleyişe başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusu ile birlikte ara tatil tarihleri de değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan çalışma takvimi kapsamında günler kontrol ediliyor. Okulların açılış tarihi için geri sayım sürüyor. Peki; okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi...