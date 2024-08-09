Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılacak sorusunda tarih bekleniyor. 2024-2025 MEB takvimi ile belirlenen okulların açılış tarihi ve tatil tarihleri gündemde. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler takvimlerinde tarihi işaretledi. Geri sayım başladı. Peki; okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, detaylar...