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Giriş Tarihi: 09.08.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:18

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

Eylül ayına geri sayım başlarken öğrenciler de yeni eğitim-öğretim yılı için bekleyişe başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusu ile birlikte ara tatil tarihleri de değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan çalışma takvimi kapsamında günler kontrol ediliyor. Okulların açılış tarihi için geri sayım sürüyor. Peki; okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılacak sorusunda tarih bekleniyor. 2024-2025 MEB takvimi ile belirlenen okulların açılış tarihi ve tatil tarihleri gündemde. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler takvimlerinde tarihi işaretledi. Geri sayım başladı. Peki; okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Buna göre okulların başlamasına yaklaşık 1 ay kaldı.

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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile eğitim öğretim yılı başlangıcı

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

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