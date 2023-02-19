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Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:41

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Türkiye'de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Depremden etkilenen 11 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacağı, 1 Mart'ta n sonra ise hasar tespit durumuna göre açılacağı bildirilmişti. Bu noktada İstanbul başta olmak üzere 70 ilde eğitim gören binlerce öğrenci ve velileri okulların açılış tarihi için araştırmalarına başladı. "Okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil?" soruları ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, online mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 70 il ve deprem bölgesindeki iller için 2. dönem başlangıç tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB’den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

Okullar ne zaman açılacak, yarın mı sorusunun yanıtı binlerce öğretmen, öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sömestr tatili süresi uzatılmış ve 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi ve 70 il için okulların açılış tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre depremden etkilenen 11 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi. Bu noktada ''2023 Okullar ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması ve 81 ilde okullarda son durum...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB’den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

70 İLDE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Yapılan yeni açıklamaya göre, 70 ilde ve deprem bölgesindeki 11 ilde okulların açılış tarihi farklılık gösterecek.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB’den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada ''10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB’den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında depremden etkilenen 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB’den okulların açılış tarihi için açıklama geldi: 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, hangi illerde?

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu.

Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

Bakan Özer, "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

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