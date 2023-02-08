Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.