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Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 18:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
18:34
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?
Kahramanmaraş depremi ardından eğitim öğretime ara verildi. Pazarcık ve Elbistan'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından tatil açıklaması geldi. Şimdi öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere 81 ilde tatil kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklamaları takip ediliyor. Okullar ne zamana kadar tatil, hangi ilde kaç gün tatil oldu soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? İşte, okulların açılacağı tarih…