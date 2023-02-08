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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 18:34

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

Kahramanmaraş depremi ardından eğitim öğretime ara verildi. Pazarcık ve Elbistan'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından tatil açıklaması geldi. Şimdi öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere 81 ilde tatil kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklamaları takip ediliyor. Okullar ne zamana kadar tatil, hangi ilde kaç gün tatil oldu soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? İşte, okulların açılacağı tarih…

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 81 ilde eğitim öğretime ara verildi. Afet bölgesi ve diğer illerde tatil süresi değişiklik gösterecek. Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün tatil edildi soruları yanıt arıyor. Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları konuyla ilgili belirleyici oluyor. Peki, okullar kaç gün tatil, ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor.

Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır) okulların 2 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil, deprem tatili uzadı mı?
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