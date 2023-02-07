Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 21:34

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

Kahramanmaraş depremi ardından depremin etkilediği 10 ilde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Şimdi öğrenci, öğretmen ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Depremin etkilediği iller haricinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerde okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzadı mı? İşte, detaylar…