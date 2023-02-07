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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 21:34

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

Kahramanmaraş depremi ardından depremin etkilediği 10 ilde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Şimdi öğrenci, öğretmen ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Depremin etkilediği iller haricinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerde okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil edildi soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzadı mı? İşte, detaylar…

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

Okullar ne zaman açılacak sorusu 81 ilde gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından paylaşılan tatil açıklamasına göre deprem bölgeleri ve diğer iller için farklı tatil süreleri belirlendi. Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün yok soruları gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş depremi sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, merak edilenler…

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor.

Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır) okulların 2 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zamana kadar, kaç gün tatil?
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