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Haberler Yaşam “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak! Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:18

?” sorusu Kabine sonrası belli olacak! Okullarda başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde ?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak ve başta yasaklar olmak üzere; okulların durumu ile kafeler, düğünler, spor salonları gibi işletmelerin de çalışma saatleri kesinleşecek. Yeni normalleşme takvimi kapsamında; "?", ", ne zaman?" gibi soruların yanıtları da belli olacak. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren okulların durumu hakkında açıklamaları için ise gözler Kabine'ye çevrildi. Bu kapsamda; başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Kabine sonrası belli olacak! Son dakika gelişmeler!

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak!

"Okullarda ne zaman?", "?", "?" Milyonlarca öğrenci bu sorulara yanıt ararken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. Salgın nedeniyle şeklinde devam eden okullarda yüz yüze eğitime ne zaman ve nasıl geçileceği merak ediliyor. Bu kapsamda, başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Kabine sonrası belli olacak! gelişmeler!

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak!

1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme döneminin sonuna yaklaşırken okulların durumu gündemde yer alıyor. Bazı kademelerde 1 Haziran tarihine kadar olacağı belirtilmişti. 1 Haziran sonrası ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 1 Haziran sonrasında okulların durumu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak!

Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar açılacak mı? “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu Kabine sonrası belli olacak!

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

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