Milyonlarca öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar açılacak mı?" gibi soruların yanıtlarını sorguluyor. Gelen resmi açıklamaları takip eden vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulandığından eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları…