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Haberler Yaşam "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 05:25

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Geçtiğimiz günlerde "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, video konferans aracılığı ile katılan , salgın sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ile birlikte uzaktan eğitime geçilmiş ve yüz yüze eğitime ara verilmişti. Tam kapanmanın bitmesine az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi "?", "?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan, okulların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre; okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Tam kapanma sonrası başlayacak mı? İşte son gelişmeler!

“Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Okullar açılacak mı, tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlıyor mu?

"81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans aracılığı ile katılan Başkan Erdoğan, sonrasına ilişkin okulların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili tam kapanma sürecini işaret etmiş ve birkaç hafta içerisinde netleşeceğini belirtmişti. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi "?", "?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Bu kapsamda, okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Tam kapanma sonrası başlayacak mı? İşte Başkan Erdoğan'ın okulların açılışı ile ilgili önemli açıklamaları!

“Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Okullar açılacak mı, tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Erdoğan: "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak."

Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

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“Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Okullar açılacak mı, tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlıyor mu?

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

“Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Okullar açılacak mı, tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Okullar açılacak mı, tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlıyor mu?

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.

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