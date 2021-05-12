Geçtiğimiz günlerde "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, video konferans aracılığı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte uzaktan eğitime geçilmiş ve yüz yüze eğitime ara verilmişti. Tam kapanmanın bitmesine az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar açılacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan, okulların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre; okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!