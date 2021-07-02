Okullar ne zaman açılacak sorusuna Bakan Ziya Selçuk'tan flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili kaç gün olacak?

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin en merak ettiği soru ise "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde okulların açılış tarihi de duyurulmuştu. Bilindiği üzere; 5 Temmuz tarihinde "Telafide Ben De Varım" programı başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velilerin de katılım göstereceği programın faaliyet haritası da yayınlanmıştı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB ile okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu!