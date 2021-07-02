Okullar ne zaman açılacak sorusuna Bakan Ziya Selçuk'tan flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili kaç gün olacak?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar sürmeye devam ediyor. LGS sonuçlarının da açıklanması ile birlikte yeni eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan bilindiği üzere dijital karneler 18 Haziran tarihinde alınmış ve basılı karneler ise isteğe bağlı olarak 2 Temmuz tarihinden itibaren okul müdürlüklerince teslim edilebilecek. Bu kapsamda; ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı.