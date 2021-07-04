"Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna Bakan Ziya Selçuk'tan yanıt! 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okulların açılacağı tarih duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim dönemi bilindiği üzere 2 Temmuz tarihinde sona erdi. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler yeni döneme eksiksiz şekilde hazırlanmak isterken telafi eğitimi de başlayacak. Bilindiği üzere telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı olup sadece öğrencileri değil veliler ve öğretmenleri de kapsıyor. Peki; okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor? MEB ile "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu.