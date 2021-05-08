29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak nedeniyle eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim sistemine geçti. Artan vaka sayılarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilen bu durum hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklamaları!