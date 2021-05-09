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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:00

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Milyonlarca öğrenci ve velisi "?", "?" gibi soruların yanıtlarını sorguluyor. Gelen resmi açıklamaları takip eden vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulandığından eğitim öğretim dönemi sistemine geçmişti. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, başlıyor mu? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları…

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt geldi! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak nedeniyle eğitim öğretim yılı sistemine geçti. Artan vaka sayılarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından , gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilen bu durum hakkında Milli Eğitim Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, başlıyor mu? İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklamaları!

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt geldi! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Erdoğan: "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak."

Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı , " süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt geldi! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt geldi! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt geldi! Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

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