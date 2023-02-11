Haberler Yaşam MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:39

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından on ilde yıkım ve can kaybı meydana gelirken milyonlarca insan asrın felaketinden etkilendi. Milli yas ve OHAL ilanları ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da okullarda tatil kararı aldı. Öncelikle afet bölgesinde araştırılmaya başlayan okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, tüm Türkiye'de tatil mi, hangi illerde soruları 81 ilde yanıt aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlayacak? İşte, eğitim öğretimde ara kararı…