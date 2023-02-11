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Haberler Yaşam MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:39

MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından on ilde yıkım ve can kaybı meydana gelirken milyonlarca insan asrın felaketinden etkilendi. Milli yas ve OHAL ilanları ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da okullarda tatil kararı aldı. Öncelikle afet bölgesinde araştırılmaya başlayan okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, tüm Türkiye'de tatil mi, hangi illerde soruları 81 ilde yanıt aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, dersler hangi tarihte başlayacak? İşte, eğitim öğretimde ara kararı…

MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün hangi illerde soruları gündemdeki yerini koruyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde; dokuz saat arayla meydana gelen depremler 20 binden fazla can kaybına neden oldu. Bir haftaya doğru yaklaşılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bakanlıklardan önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması ile tatil kararını duyurdu. Okullar tatil mi, açılacak mı sorusu da 81 il için yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, okulların açılacağı tarih…

MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

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MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de okullar bir hafta daha kapalı kalacak.

MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

MEB AÇIKLAMASI | Okullar ne zaman açılacak, tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde?

Bakan Özer, açıklamasında; "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerine yer verdi.

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